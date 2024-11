Publiziert am 21.11.2024

Der Spot wird sowohl auf klassischen TV-Kanälen als auch auf digitalen Plattformen in der Schweiz zu sehen sein. Die Kampagne steht im Zeichen der demokratischen Funktion des Fernsehens und wird in ganz Europa ausgestrahlt.

Die Initiative betont mehrere Kernaspekte der TV-Landschaft: die Bereitstellung von Informationen für die Öffentlichkeit, die Gewährleistung redaktioneller Standards sowie die breite Zugänglichkeit über verschiedene Plattformen und Geräte.

Die Werbefinanzierung spielt dabei eine zentrale Rolle für die Unabhängigkeit der Medien, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie ermögliche die Produktion redaktioneller Inhalte und deren Distribution über verschiedene Kanäle.

Der diesjährige World TV Day findet in einem Jahr statt, in dem weltweit über zwei Milliarden Menschen zur Wahl aufgerufen sind. Die Bereitstellung verlässlicher Informationen über das Medium Fernsehen gewinnt damit laut Mitteilung zusätzlich an Bedeutung.

Die Egta, der internationale Verband für Multiplattform-TV- und Audio-Unternehmen, koordiniert die Aktion. Unterstützt wird sie von der ACT, dem Verband der kommerziellen Fernseh- und VoD-Dienste in Europa, sowie der Global TV Group. (pd/cbe)