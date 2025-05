Sponsoren | Susanne Wille

«Manche vergleichen es mit dem Superbowl»

«Manche vergleichen es mit dem Superbowl»

Was kann Sponsoring besser als Werbung? Und Susanne Willes Replik: Das sind die Themen der Podcastfolge.

Was kann Sponsoring, das Werbung nicht kann? Am Beispiel vom ESC und Fussball-EM der Frauen sprechen Matthias Ackeret und Sandra Porchet über die Vorteile von Event-Partnerschaften. Auch ein Thema: Der Gastbeitrag von Susanne Wille in der Schweiz am Wochenende.