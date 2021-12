APG|SGA: Über 1000 ePanels und eBoards im Angebot

Die APG|SGA hat im Jahr 2021 laut eigenen Angaben «massiv in digitale Werbeträger investiert und das Angebot in verschiedenen Kommunikationsräumen substantiell ausgebaut». Insgesamt 88 grossflächige ePanels und 120 TrafficMediaScreens (TMS) hätten in diesem Jahr das bestehende digitale Produktangebot verstärkt, wie es einer Mitteilung heisst. Der Aussenvermarkter habe den Fokus speziell auf den Ausbau von digitalen Screens in der Westschweiz, dem Wallis und dem Tessin ausgerichtet. Mit der Installation von zwei neuen Branding-Zonen im Bahnhof Genf Cornavin sei das Jahr 2021 erfolgreich abgeschlossen worden.

In 21 Bahnhöfen und drei Städten wurden total 82 hochformatige ePanels an «absoluten Top-Standorten» im Jahr 2021 installiert, wie es weiter heisst. Weitere Highlights sind die zwei neuen Branding-Zonen CityFloor und CommercialZone in Genf Cornavin, dem zweitmeist frequentierten SBB-Bahnhof der Schweiz. Mit dem digitalen Ausbau in den Bahnhöfen La Chaux-de-Fonds, Neuenburg, Sion, Brig, Visp und Freiburg habe die Westschweiz und das Wallis von einem markanten Zuwachs von digitalen Screens profitiert. Abgerundet werde das «aussergewöhnlich starke Jahr 2021» durch die Neuinstallation des «Adwalks» mit sechs Airport ePanels im Flughafen Zürich und 120 TrafficMediaScreens in den Luganeser Verkehrsbetrieben (TPL).

Programmtic DOOH als Wachstumstreiber 2022

«Wir haben im Jahr 2021 die Marke von 1000 grossflächigen ePanels und eBoards überschritten. Besonders stolz sind wir auf die Qualität. Nur die besten Standorte sind bei uns Digital. Dadurch profitieren Kundinnen und Kunden bei APG|SGA von einem leistungsstarken DOOH-Netzwerk zu einem fairen Preis», wird Beat Holenstein, Leiter Marketing & Innovation bei APG|SGA, in der Mitteilung zitiert.

Holenstein fügt an: «Alle ePanels und eBoards in den Bahnhöfen und in den Städten sind programmatisch buchbar. Wir sind überzeugt, dass Programmatic DOOH bei APG|SGA einer der Wachstumstreiber im Jahr 2022 sein wird. Wir werden den digitalen Werbeträgerausbau an Top-Lagen auch 2022 in allen Kommunikationsräumen konsequent vorantreiben.» Neben den mehr als 1000 ePanels und eBoards betreibt APG|SGA weitere 1500 Screens, beispielsweise in öffentlichen Verkehrsmitteln und Bergstationen. (pd/tim)