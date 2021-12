Hutter Consult: Unternehmen tritt der MYTY Group bei

Die Social-Media-Marketing-Agentur Hutter Consult tritt der MYTY Group bei. MYTY kauft alle Aktien an der Hutter Consult AG und beteiligt im Gegenzug die Geschäftsführung der Agentur an der MYTY Group. Neben Inhaber und Geschäftsführer Thomas Hutter werden sich aus dem Führungsteam auch Florian Muff, Thomas Besmer und Claude Sprenger an der MYTY Group beteiligen, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Hutter Consult bleibe dabei operativ, strategisch und kulturell unabhängig und führe bestehende und neue Kundinnen und Kunden selbstständig.

Seit 2009 betreut das Team der Hutter Consult zahlreiche Kundinnen und Kunden auf den reichweitestärksten sozialen Kanälen im Performance Marketing sowie im Social Commerce. Zu den verschiedenen Einsatzgebieten gehören das Marketing und die Werbung auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest und TikTok und der Einsatz passender Tools für die entsprechenden Kanäle. Im Jahr 2020 verantwortete Hutter Consult laut eigenen Angaben über 45 Millionen Euro Werbebudget, bespielte seit seiner Gründung mehrere tausend Facebook-Seiten und liefert mit über 3000 Beiträgen und mehr als 19,5 Millionen Besuchern im eigenen Blog «eine der beeindruckendsten Eigenreferenzen der Branche».

«Hutter Consult ist über die Jahre kontinuierlich gewachsen und konnte sich gut im Social-Media-Umfeld positionieren und spezialisieren», wird Thomas Hutter, CEO Hutter Consult, in der Mitteilung zitiert. «Wir sind bereit für den nächsten Wachstumsschritt und sehen im Beitritt zur MYTY Group sehr viel Synergie- und Wachstumspotenzial mit passenden Agenturen mit identischen Unternehmer- und Machergeist. Gleichzeitig können wir unseren Kunden ergänzende Dienstleistungen aus einer Hand anbieten.»

Stephan Suter, Geschäftsführer von MYTY Schweiz, ergänzt: «Hutter Consult ist mit seiner führenden Marktposition für Social-Media-Marketing seit Anbeginn der Gruppenbildung Wunschkandidat für die Besetzung dieses wichtigen Bereichs für die DACH-Region.»

Das Ziel der MYTY Group ist es, alle entscheidenden technischen und kreativen Disziplinen digitalen Marketings in einer Flotte selbstständig agierender Agenturschnellboote zu vereinen. Mit über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus acht Agenturen in der Schweiz und Deutschlands finden sich hier umfassende Kompetenzen in Strategie, Kreation, Technologie und Marketing unter einem Dach. (pd/cbe)