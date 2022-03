Tourismus: Uri und Schwyz arbeiten enger zusammen

Die Region rund um den südlichen Teil des Vierwaldstättersees soll touristisch besser vermarktet werden. Uri Tourismus und die Brunnen Schwyz Marketing haben deswegen eine strategische Partnerschaft abgeschlossen, zu der auch ein Aktientausch gehört, wie sie am Montag mitteilten.



Ziel der Zusammenarbeit ist es, dass die beiden Tourismus-Unternehmen grosse regionale Projekte mit den vorhandenen Ressourcen erarbeiten können. Die Zusammenarbeit wurde deswegen auf dem Rütli besiegelt. Dieses zeige den Modellcharakter für die vertiefte Projektzusammenarbeit rund um den Urnersee, hiess es in der Mitteilung.



Für die überregionalen Themen zuständig sein wird vorab der Geschäftsführer von Uri Tourismus, Maurus Stöckli. Er wird neu auch Beirat bei Brunnen Schwyz Marketing. Deren Geschäftsführer Kurt Betschart könne sich damit auf den Talkessel Schwyz konzentrieren und bleibe dennoch mit den überregionalen Projekten verbunden, hiess es in der Mitteilung. (sda/tim)