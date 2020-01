Hauser & Partner: Urs von Siebenthal ist neuer COO

Urs von Siebenthal heisst der neue Chief Operating Officer (COO) im Hause Hauser & Partner, wie es in einer Mitteilung heisst. Er habe 2006 zusammen mit einem deutschen Partner in Berlin ein eigenes, auf den Bereich des Raumdesigns spezialisiertes Unternehmen gegründet und bis 2019, vor seiner Rückkehr in die Schweiz, erfolgreich aufgebaut. Mit ihm gewinne Hauser & Partner nicht nur einen ausgewiesenen Experten, sondern einen international vernetzten und erfahrenen Unternehmer, der mit seinem Wissen beim gezielten Auf- und Ausbau von Hauser & Partner in einem stark an Komplexität gewonnen Umfeld zur erfolgreichen Unterstützung der Unternehmensziele beitragen werde.

Zusammen mit den bisherigen Geschäftsleitungsmitglieder Carlo Hauser, Carole Lütschg (CPO) sowie Stephan Peyer (CEO) wird er ab sofort die Geschicke des Unternehmens als Chief Operation Officer leiten. André Hauser, als aktiver Verwaltungsratspräsident, wird weiterhin aktiv am Unternehmensgeschehen teilnehmen und diversen Grossprojekten die kreative Leitung innehaben. (pd/lol)