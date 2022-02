Salesforce Schweiz: Vanessa Gentile wird Marketingchefin

Salesforce Schweiz besetzt per 1.März 2022 die Rolle des Head of Marketing neu, wie es in einer Mitteilung heisst. Vanessa Gentile wird ab Monatsanfang die offizielle Nachfolgerin von Guntram Friede, der letztes Jahr innerhalb des Unternehmens wechselte und die europäische Marketingleitung von Mulesoft übernahm.



Vanessa Gentile hat dreieinhalb Jahre lang das Partnergeschäft bei Salesforce in der Schweiz geleitet und massgeblich vorangetrieben. Sie kam bereits im August 2018 zum Unternehmen und verfügt über langjährige Erfahrung in der Branche. Zuvor war sie bei Microsoft in verschiedenen Positionen wie Account Management, Marketing, Anti-Piracy- und Partnergeschäft tätig. Anschliessend wechselte sie zu Oracle, wo sie das Partnergeschäft hierzulande aufbauen konnte.



Vanessa ist zudem die Gründerin des Programms «Bring Women Back to Work», das vor knapp zwei Jahren lanciert wurde und sich speziell an Frauen richtet.



«Ich freue mich sehr, bei Salesforce eine neue Rolle einnehmen zu dürfen und mich der Aufgabe anzunehmen, gemeinsam mit meinem Team den Auftritt der Marke Salesforce in der Schweiz zu stärken», wird Vanessa Gentile zitiert. (pd/wid)