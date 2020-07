Localsearch: Vanessa Marr wird neue Marketingchefin

Localsearch, eine Digitalagentur für Schweizer KMU und Betreiberin der Plattformen local.ch und search.ch, ernennt per 1. Juli 2020 Vanessa Marr zum Chief Marketing Officer (CMO), wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Sie ersetzt den bisherigen CMO Thomas Wiechert, der neu den Bereich Operations leitet. Marr bekleidete bei Localsearch zuletzt die Rolle des Head of E-Commerce. In ihrer neuen Funktion nimmt sie Einsitz in die Geschäftsleitung und berichtet direkt an CEO Stefano Santinelli.

«Mit Vanessa Marr können wir diese wichtige Position mit einer ausgewiesenen Expertin aus unseren eigenen Reihen besetzen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und wünsche ihr viel Erfolg bei ihren Aufgaben», lässt sich Santinelli in der Mitteilung zitieren.

Vanessa Marr ist seit 2018 für Localsearch tätig. Davor bekleidete sie führenden Funktionen bei Microsoft Switzerland, Goldbach Media Group oder Adello Group. Marr hält einen Master of Arts (MA) der Universität Zürich in Publizistikwissenschaft, Soziologie und Recht.

Die Geschäftsleitung von Localsearch besteht ab dem 1. Juli 2020 aus Stefano Santinelli (CEO), Max Eggenberger (Chief Sales Officer), Frank Huber (Chief Business Development Officer), Ingo Kopido (Chief Information & Technology Officer), Oliver Krähenbühl (Chief Financial Officer), Vanessa Marr (Chief Marketing Officer), Monia Vidi (Chief Human Resources Officer) und Thomas Wiechert (Chief Operations Officer). (pd/lol)