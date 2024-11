Publiziert am 05.11.2024

Seit dem 1. November 2024 haben Veranstaltende in der Schweiz eine neue Möglichkeit, ihre Events bekannt zu machen: Wer seine Veranstaltung über die Plattform Eventfrog veröffentlicht, sei es mit oder ohne Ticketverkauf, profitiert künftig nicht nur von der Sichtbarkeit der grössten Eventagenda der Schweiz. Die Events werden nun zusätzlich in den reichweitenstarken Regionalmedien von CH Media präsentiert, sowohl online als auch in Print. Das schreibt Eventfrog in einer Medienmitteilung.

Die Redaktionen der CH Media-Titel entscheiden, welche Events in ihren Medien erscheinen. Wer garantiert in den Printmedien platziert sein möchte, kann dies über eine Promo-Buchung bei Eventfrog sicherstellen, heisst es.

Grösstes Netzwerk für Eventwerbung

Zusammen mit bestehenden Medienpartnern wie Tamedia bietet Eventfrog Veranstaltenden gemäss eigenen Angaben «das grösste Netzwerk für Eventwerbung in der Schweiz». Selbst kleinere Events können so eine hohe Sichtbarkeit erlangen.

«Diese umfassende Abdeckung sorgt dafür, dass selbst kleinere Events eine hohe Sichtbarkeit erlangen und gezielt beworben werden können», erklärt ein Sprecher von Eventfrog. Neben der einzigartigen Medienpräsenz profitieren Veranstaltende auch weiterhin von der Möglichkeit, Tickets zu 100 Prozent gebührenfrei über Eventfrog zu verkaufen. Damit bietet die Plattform eine nahtlose Verbreitung von Events in Print und digital. (pd/nil)