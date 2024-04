Mit den beiden Unternehmen Excom Media und Smadooh Media erhält der Verband Aussenwerbung Schweiz (AWS) zwei neue Mitglieder. Sie unterstützen die Absichten des AWS, den analogen und digitalen Aussenwerbemarkt in Bezug auf Themen wie die Mediaforschung, die Ausbildung, die Digitalisierung und das Gattungsmarketing weiterzuentwickeln. Die insgesamt neun Aussenwerbeunternehmen, welche sich im AWS zusammengeschlossen haben, engagieren sich gemeinsam für qualitative und effiziente analoge und digitale Werbelösungen im öffentlichen Raum, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Ausserdem seien an der ordentlichen Generalversammlung vom 28. März in Zürich alle Vorstandsmitglieder einstimmig wiedergewählt worden: Markus Ehrle (Präsident, APG|SGA), Christoph Marty (Vizepräsident, Goldbach Neo), Beat Holenstein (APG|SGA), Robert Furger (Goldbach Neo) und Gregor Zimmerli (Aktiv Werbung).

Der AWS blickt laut Mitteilung «auf ein erfolgreiches Aussenwerbejahr» zurück. Out of Home Media habe dank ihren Qualitäten 2023 im Vergleich mit anderen Medien viel stärker zugelegt – ein Trend, der sich laut AWS auch 2024 fortsetzen dürfte. Out of Home geniesse eine sehr hohe Akzeptanz in der Bevölkerung und weise als letztes echtes Massenmedium die vorteilhafteste CO2-Bilanz unter allen Werbemedien auf. Aussenwerbemedien würden auch die jungen, mobilen Zielgruppen erreichen und im Intermediavergleich mit einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis überzeugen.

Die Verbandsaktivitäten 2024 fokussieren die Bekämpfung von Verboten und Einschränkungen der unverzichtbaren kommerziellen Werbung, eine transparente und anbieterunabhängige Mediaforschung sowie das Aufzeigen der hohen volkswirtschaftlichen Wertschöpfung der Aussenwerbung. Dazu kommt ein verstärktes Gattungsmarketing, wie es weiter heisst. Dieses beinhalte unter anderem den Branchenanlass «Woohw!», welcher mit einer Fachkonferenz und der Verleihung der «Swiss Out of Home Awards» am 19. September 2024 zum zweiten Mal unter der gemeinsamen Trägerschaft des AWS in Zürich durchgeführt werde.

Weiter beteiligt sich der AWS am länderübergreifenden Fachmagazin «OOH!». Das kostenlose ePaper erscheint viermal im Jahr und informiert Werbetreibende, Agenturen und Kreative über die Entwicklungen der Out of Home Medien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. (pd/cbe)