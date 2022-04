Die beiden neuen Mitglieder Format12 AG und Horizon! SA sind neu im Verband Aussenwerbung Schweiz und unterstützen dessen Absichten, den analogen und digitalen Aussenwerbemarkt in Bezug auf Themen wie die Mediaforschung, die Ausbildung, DOOH und das Gattungsmarketing gemeinsam weiterzuentwickeln. Die insgesamt neun Out-of-Home-Media-Firmen, welche sich im AWS zusammengeschlossen haben, engagieren sich gemeinsam für qualitative hochwertige analoge und digitale Werbelösungen im öffentlichen Raum, wie es in einer Mitteilung heisst.

AWS ist die Dachorganisation der an der Aussenwerbung interessierten Unternehmen und Einzelpersonen in der Schweiz. Sie vertritt die Interessen der analogen und digitalen Aussenwerbung gegenüber Behörden und der Öffentlichkeit. Sie engagiert sich für die Werbe- und Meinungsfreiheit und die Freiheit in der kommerziellen Kommunikation in der Schweiz. (pd/cbe)

