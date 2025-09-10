Bucher Identity & Design: Verführung auf Rädern

Publiziert am 10.09.2025

Drei Busse der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) fahren derzeit als rollende Werbeträger durch die Stadt und werben für das Bolero Restaurante in der Luzerner Innenstadt. Zwei Fahrzeuge sind mit «APG TrafficBoard Plus» ausgestattet – einer seitlichen Werbefläche inklusive Dachträger. Ein dritter Bus zeigt die Kampagne als Heckwerbung.

Bucher Identity & Design aus Root-Luzern entwickelte für das spanische Restaurant eine aufmerksamkeitsstarke Kampagne mit drei plakativen Motiven. Zu sehen sind Models, die typisch spanische Delikatessen wie Crevetten, Tintenfisch oder Pimientos im Mund tragen. Der dazugehörige Slogan «Wir nehmen den Mund ganz schön voll» spielt mit dem augenzwinkernden Wortwitz.

Das Bolero Restaurante positioniert sich mit dem Angebot «Tapas, Paellas y Vinos» als Anbieter authentischer spanischer Küche mit modernem Twist. Mit der neuen Kampagne will das Restaurant seinem Image frischen Schwung verleihen und durch die Kombination aus starken Bildsujets und klarer Botschaft Aufmerksamkeit generieren.

Die Agentur hat laut einer Mitteilung weitere Kommunikationsmassnahmen angekündigt, um das Restaurant weiterhin im Gespräch zu halten. (pd/cbe)