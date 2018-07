Am 24. April dieses Jahres hob das Bundesverwaltungsgericht das Verbot von nikotinhaltigen E-Zigaretten auf – seither dürfen E-Zigaretten und nikotinhaltige Liquids in der Schweiz nach dem Cassis-de-Dijon-Prinzip verkauft werden. Als erstes internationales Unternehmen führt JTI nun E-Zigaretten in der Schweiz ein – das neue Produkt heisst «Logic», wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heisst.

«Mit ‹Logic›, der führenden E-Zigarette in mehreren europäischen Ländern, bedienen wir die wachsende Nachfrage der Konsumenten in der Schweiz», wird John Aurlund, General Manager von JTI Schweiz, in der Mitteilung zitiert. «Die Ergebnisse des Runden Tisches bezüglich Selbstregulierung von E-Zigaretten in der Schweiz stehen zwar noch aus, wir haben uns jedoch bereits auf ein Mindestalter von 18 Jahren für den Erwerb festgelegt.» (pd/maw)