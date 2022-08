Xaver Award: Verleihung findet am 18. August statt

Die Xaver-Preisverleihung des Verbands Expo Event Swiss LiveCom Association hat in diesem Jahr nicht nur wegen seines Jubiläums eine besondere Bedeutung: Die von der Corona-Pandemie stark betroffene Branche zementiert mit der Award-Show in der Halle 550 in Oerlikon ihre starke Rückkehr. Insgesamt wurden 52 Projekte eingereicht – so viele wie noch nie, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Ausgezeichnet werden die herausragendsten Live-Kommunikationsmassnahmen in den folgenden Bereichen: Best Expo Project, Best Brandworlds & Temporary Exhibitions, Best Corporate Event, Best Consumer / POS Event, Best Public Event, Best Supplier Services und Best Efficiency Project.

Sonderkategorie «Best Corona Special»

Alle Projekteinreichungen wurden an den Präsentationstagen am 30. März und 1. April 2022 von einer internationalen Jury mit Vertretenden unter anderem aus den Bereichen Design und Szenografie, Veranstaltungstechnik oder Messebau gesichtet und bewertet. Dabei hatte das sechsköpfige Gremium die Kategorien Bronze, Silber und Gold zu Verfügung.

«Nach zuweilen sehr konträren Diskussionen sind wir zu einem Resultat gekommen, von dem wir sagen können: Das ist ein Award-Jahr, auf das wir stolz sind. Der XAVER zeigt die Vielfältigkeit der Branche auf. Wir wissen, dass wir mit dieser Branche, diesen Leuten und diesen Eingaben die Pandemie definitiv hinter uns lassen können», lässt sich Jurypräsident Dany Waldner in der Mitteilung zitieren. Zudem hat sich die Jury entschieden, in diesem Jahr die Sonder-Kategorie «Best Corona Special» zu lancieren. «Die Projekte, die in der Pandemie entstanden, sind teilweise ein echter Hammer und zeigen, wie kreativ und zukunftsorientiert die Branche mit der Pandemie umgegangen ist. Lösungen wurden gesucht, neue Ideen kamen auf–und daraus sind sogar neue Formate entstanden. Um diesen starken Effort zu würdigen, haben wir für dieses Jahr eine eigene Corona-Kategorie kreiert.»

Premiere in der Halle 550

Zudem wird – nicht von der Jury, sondern vom Publikum – der Public Xaver vergeben. Noch bis am 17. August kann hierfür das Gewinnerprojekt abgestimmt werden. Die Besucherinnen und Besucher können sich am Jubiläums-Xaver auf eine neue Location freuen: Erstmals findet die Verleihung in der Halle 550 in Zürichstatt. Durch die Preisverleihung führt Alexandra Maurer, welche durch «The Masked Singer Switzerland», «Got To Dance» oder die Moderation der SwissMusic Awards bekannt ist. Der Branchen-Event steht allen Interessierten offen –Tickets für die Award-Show inklusive legendärer Aftershow-Party sind hier noch zu haben. (pd/mj)