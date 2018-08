Clear Channel: Vermarkter sucht neues Zuhause für Tiere

In der Schweiz arbeiten viele gemeinnützige Organisationen auf freiwilliger Basis und mit bescheidenen Mitteln für Anliegen, die in der breiten Öffentlichkeit kaum wahrgenommen werden. Mit dem «Plakat für die gute Sache» wolle Clear Channel Sichtbarkeit und Wirkung für diese Anliegen schaffen und jene unterstützen, die sich täglich wohltätig einsetzen, wie die Aussenwerbevermarkterin in einer Mitteilung schreibt.

Unterschiedlichste Organisationen sollen so Aufmerksamkeit bekommen – mit kostenlosen Plakataushängen. Aktuell profitiert der Zürcher Tierschutz von der Corporate-Social-Responsibility-Massnahme. Die Initiative dazu sei von Clear Channel gekommen, sagt Rommy Los, Geschäftsleiter Zürcher Tierschutz im Making-of-Video. Die Vermarkterin hat die Kampagne gemeinsam mit dem Fotografen Kilian Kessler umgesetzt, der zum «Charity»-Tarif fotografiert habe.

Verantwortlich beim Zürcher Tierschutz: Rommy Los, Vorsitz der GL & Leitung Zürcher Tierhaus; verantwortlich bei Clear Channel: Franzisca Givotti, Riccardo Midolo, Karin Strebel, Beat Stähli: Models: Dux, Filou, Figaro, Ronya, Tino, Mäxie, Stewie, Sam; Fotograf: Kilian Kessler; Produktion: Setaprint. (pd/maw)