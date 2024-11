Tourismus

Romoos und Splügen erhalten UNO-Auszeichnung

Romoos und Splügen erhalten UNO-Auszeichnung

Die Gemeinden in Luzern und Graubünden sind von UN Tourism als «Beste Tourismusdörfer» ausgezeichnet worden.

Die beiden Gemeinden in Luzern und Graubünden sind am Donnerstagabend in Kolumbien von der Welttourismusorganisation UN Tourism als «Beste Tourismusdörfer» ausgezeichnet worden.