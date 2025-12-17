Rubmedia: Vermarktung von «Fleisch und Feinkost»

Publiziert am 18.12.2025

Der Schweizer Fleisch-Fachverband SFF überträgt die Werbeakquisition für seine Fachpublikation «Fleisch und Feinkost» per 2026 an das Berner Verlagshaus Rubmedia. Die Vermarktung umfasst die Kanäle Website, Newsletter und Printmagazin sowie den Marktplatz für Stellen- und Kleininserate und das Unternehmensregister.

Fleisch und Feinkost fungiert als offizielles Organ des Branchenverbands und erreicht nach Verbangsangaben rund 1000 Unternehmen der Fleischwirtschaft mit 24'000 Beschäftigten. Das Printmagazin erscheint zwölfmal jährlich dreisprachig (D/F/I) und weist eine Wemf-beglaubigte Auflage von 2957 Exemplaren aus, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Entscheid erfolgte im Rahmen einer Neuausschreibung. «Rubmedia hat uns durch einen innovativen Ansatz und die hohe Fachkompetenz in der Lebensmittelvermarktung überzeugt», wird Philipp Sax, Ressortleiter Bildungspolitik und Kommunikation und stellvertretender Geschäftsführer ad interim des SFF, in der Mitteilung zitiert. Werbe- und PR-Plattformen in Print und online sind ab sofort buchbar.

Rubmedia vermarktet bereits mehrere Lebensmitteltitel wie Foodaktuell, Panissimo und Der Gemüsebau. Fleisch und Feinkost ist zudem Teil des B2B-Kombi, einer im November lancierten Anzeigenallianz von zwölf Fachpublikationen (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)