Audienzz vermarktet auf nationaler Ebene ab sofort das Westschweizer Newsportal laliberte.ch, wie es in einer Mitteilung heisst. Damit will der Digital-Advertising-Spezialist seine Position in der Romandie stärken. Neben dem schweizweiten Verkauf des Werbeinventars von laliberte.ch baut Audienzz auch seine umfassende Advertising-Technologie in die Website und App des Freiburger Newsportals ein.

Durch die Integration des Adconcepts von Audienzz könne laliberte.ch Werbetreibenden künftig innovative Branding-, Video- und Content-Werbeformate anbieten und die Monetarisierung der Werbeplätze optimieren, heisst es weiter. Mit dem Zugriff auf die Adconsole, die All-in-One-Lösung für das Management von multimedialen Werbeaufträgen, gewähre Audienzz Publishern zudem volle Transparenz über die Performance aller laufenden Kampagnen – und ermögliche es ihnen so, operative Prozesse effizient und automatisiert abzuwickeln.

Wie Stéphane Broquet, Digital Project Manager bei laliberte.ch, erklärt, hat man mit Audienzz den idealen Vermarktungspartner gefunden: «Audienzz verfügt über fundiertes digitales Know-how und kann uns im laufenden Digitalisierungsprozess deshalb wertvolle Unterstützung bieten.»

Remo Baumeler, Managing Director bei Audienzz, freut sich seinerseits über den Zugang eines weiteren namhaften Publishers in der Westschweiz: «Nachdem wir 2021 die nationale Vermarktung aller ESH Médias Online-Portale übernehmen durften, ist die Zusammenarbeit mit laliberte.ch ein weiterer entscheidender Schritt, unsere Position als Vermarkter französischsprachiger Premium-Websites zu stärken.» (pd/wid)