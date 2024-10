Smile Swiss Influence Award

Das sind die besten Content Creator

Am Freitag wurden in The Hall in Dübendorf die Gewinnerinnen und Gewinner in 18 Kategorien verkündet. Zu den Erstplatzierten zählten unter anderen Christa Rigozzi, die Kantonspolizei Aargau oder SRF Studio 404.