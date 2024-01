Empack 2024: Verpackungsbranche setzt neue Impulse

Die Empack, laut eigenen Angaben die grösste Verpackungsmesse der Schweiz, hat zusammen mit der Messe Logistics & Automation über 3000 Besucherinnen und Besucher angelockt. Dabei konnte der Messeveranstalter Easyfairs Switzerland erneut auf die Unterstützung engagierter Partner und Verbände wie SVI, VLI und procure.ch zählen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Präsentiert wurden moderne, innovative und nachhaltig wirtschaftende Unternehmen aus der Schweizer Verpackungsindustrie, die für die Branche wichtige Weichen gestellt und Zeichen gesetzt haben. Die Messe zeigte die ganze Vielfalt der Schweizer Verpackungswelt: So wurden die Preisträger des SVI Swiss Packaging Awards vorgestellt, während die informativen «Packaging Talks»-Vorträge den Besuchenden viel Wissenswertes rund um das Thema Verpackungen vermittelten. Zu sehen waren ausserdem Nachwuchsförderungsangebote der unterstützenden Verbände ebenso wie ganze Maschinenmodule von ausstellenden Unternehmen.

«Als Messeveranstalter spüren wir einen starken Trend zum persönlichen Kontakt auf Messen, der uns in unserer Unternehmensphilosophie bestätigt», so Stefan Voegele, Head of Cluster bei Easyfairs. «Wir sind stets bestrebt, den gesellschaftlichen Wandel miteinzubeziehen und mit unseren Messen eine Vorbildfunktion einzunehmen. Unser neu ins Leben gerufenes Nachhaltigkeitsprogramm ‹Act for the future› bedeutet konkret, unsere Veranstaltungen noch nachhaltiger zu gestalten, also zum Beispiel keine Hallenteppiche mehr, die sonst nach zwei Tagen entsorgt werden müssten oder keine gedruckten Besucherinformationen mehr. Dafür haben wir unsere übersichtliche Messe-App entwickelt. Für Aussteller, die wieder einen Stand buchen, haben wir uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Für das sogenannte ‹Rebooking› pflanzen wir mit dem Team einen Baum pro Aussteller. So konnten wir bereits über 130 Bäume pflanzen, was nicht nur bei den Ausstellern sehr gut ankommt.»

Kristina Nadjarian, Marketing & Content Managerin Switzerland bei beiden Messe, sagte: «Ich habe mich sehr über die vielen Fachbesuchenden gefreut, die unsere ausstellenden Firmen, Verbände und Partner getroffen haben. Auch die Vortragsflächen der ‹Packaging Talks› sowie die ‹Start-up-Zone by Swiss Food Research› waren ein grosses Highlight für die Besuchenden. Hier standen vor allem die Themen Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Recycling im Fokus. An der Empack wurde wieder viel Wissen ausgetauscht, beraten und über Trends sowie Innovationen informiert. Das ist für mich stets der besondere Moment nach all der Vorbereitung: den Erfolg und das positive Ergebnis live zu sehen und mit allen Sinnen zu erleben. Nun geht es bereits an die Planung der nächsten Veranstaltungen.»

Die nächste Ausgabe der Empack findet am 22. und 23. Januar 2025 wieder in Zürich statt. (pd/cbe)