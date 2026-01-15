Publiziert am 16.01.2026

Die Premium Lounge im zweiten Stock des St. Jakob-Parks trägt künftig den Namen «Allianz Lounge». Das Allianz-Logo wird auf den Pre-Game-Shirts auf der Brust und bei internationalen Spielen auf dem linken Ärmel zu sehen sein.

Die Partnerschaft umfasst neben der ersten Männermannschaft auch die FCB-Frauen und den FCB-Kids Club. Bei den Frauen ist Allianz Suisse auf der zweithöchsten Sponsoringstufe vertreten und mit dem Logo auf dem linken Ärmel präsent. Als Co-Partnerin des FCB-Kids Club unterstützt der Versicherer die Camps und ist auf den Trikots der Kinder sichtbar, wie es in einer Mitteilung heisst. (pd/cbe)