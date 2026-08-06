Smile: Versicherer will älteres Publikum ansprechen

Publiziert am 06.08.2026

«Nach dem Abschied von unseren langjährigen Partnern Zeki und Naomi Lareine, bei denen wir uns an dieser Stelle herzlich für die tolle Zusammenarbeit bedanken, nutzt Smile die nächste Marketing-Etappe für eine gezielte Ansprache eines erwachseneren Publikums, ohne allerdings die junge Zielgruppe aus den Augen zu verlieren», erklärt Luca Michas, CMO von Smile, laut Mitteilung.

Konkret wird die neue Ausrichtung mit der Sommer- und Herbstkampagne umgesetzt: Ab sofort gehören das Comedy-Paar Loredana und Kilian Bamert, bekannt als «Saturday & Sunday», sowie der Basler Content Creator und Moderator Pasquale Stramandino zu den Werbegesichtern des Unternehmens, das sich nach eigenen Angaben als grösste Online-Versicherung der Schweiz positioniert. Neben den Neuzugängen setzt Smile weiterhin auf die Influencer Stress, Anaïs Decasper sowie Pietro und Sepp.

«Unsere Influencer sind für uns wichtige crossmediale Markenbotschafter», erklärt Michas weiter. Man binde die Content Creator aktiv in die Skriptentwicklung ein, um ihre Handschrift aus den sozialen Medien auch im Fernsehen sichtbar zu machen, heisst es in der Mitteilung.

Loredana und Kilian äussern sich laut Mitteilung ebenfalls zur neuen Zusammenarbeit: «Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Smile. Seit vielen Jahren teilen wir die kleinen und grossen Momente unseres Alltags als Paar (…) Smile steht für einen unkomplizierten, modernen und digitalen Ansatz – genau das schätzen wir auch in unserem manchmal ziemlich chaotischen Alltag.»

Die neue Kampagne läuft ab dem 10. August bis Ende Oktober als TV-Spots auf öffentlichen und privaten Sendern in der Schweiz, darunter SRF, RTS, 3+, RTL, Pro7, Sat.1 und TF1, mit den Influencern sowohl im Team- als auch im Einzelauftritt.

Begleitend sind ab Anfang August Out-of-Home-Sujets auf klassischen und digitalen Plakatstellen zu sehen, vom 10. bis 23. August. Zusätzlich bespielt Smile während vier Wochen bis zum 6. September Megaposter an zentralen Standorten. Digital wird die Kampagne mit Ads, Online-Videos und Lifestyle-Content unter anderem auf Instagram fortgeführt, laut Mitteilung.

Smile führt zudem das Hauptsponsoring des SSIA (Smile Swiss Influence Award) weiter; über den darin integrierten Smile Newcomer Award erhalten aufstrebende Content Creator jeweils eine Rolle in einer nationalen TV-Kampagne. (pd/nil)