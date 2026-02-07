Publiziert am 07.02.2026

Der Festakt entstand in Zusammenarbeit mit dem Stadttheater Bern. Eine internationale Truppe präsentierte eine Show in vier Akten, wie die Mobiliar mitteilt.

Der erste Akt zeigte die Gründung 1826 als solidarische Hilfe für Feueropfer. Im zweiten Akt standen die Überschwemmungen von 2005 – das grösste Schadensereignis in der Firmengeschichte – im Zentrum. Der dritte Akt thematisierte aktuelle Risiken wie Klimawandel und Cyberangriffe. Der vierte Akt wagte einen Blick ins Jahr 2126 mit einem fiktiven Jubiläumsfest auf dem Mond.

In der Hauptrolle als Clown trat Mick Holsbeke aus Seattle auf. Den Schlusssong sang Sina. Für Idee, Umsetzung und Regie war Nadine Imboden verantwortlich, das Drehbuch schrieb Roman Riklin.

Unter dem Motto «Besser zusammen» plant die Mobiliar weitere Events in der ganzen Schweiz, darunter Auftritte am Paléo-Festival in Nyon, am Locarno Film Festival und im Zoo Zürich. Begleitend lanciert das Unternehmen das Förderprogramm «Gemeinsame Zukunft», das von 2026 bis 2028 Organisationen unterstützt, die gegen Einsamkeit arbeiten.

Die 1826 als Feuerversicherung gegründete Genossenschaft zählt heute zu den grössten Versicherungsgesellschaften der Schweiz mit 2,3 Millionen Kunden und 160 Standorten. In diesem Jahr feiert die Mobiliar ihren 200. Geburtstag (persoenlich.com berichtete). (pd/nil)