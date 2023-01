Voximo: Vertretung in der Deutschschweiz eröffnet

Damien Martin, neu ernannter Head of Zurich Office, sagt: «Voximo hat sich in den letzten Jahren im Westschweizer Markt sehr stark etabliert und darf bereits auf ein bedeutendes Netzwerk an Partnern zurückgreifen. Ich freue mich sehr darauf, die Geschäftstätigkeit in der Deutschschweiz voranzutreiben und dabei die Akteure des Immobilienmarktes in der Realisierung Ihrer Projekte zu unterstützen.» (pd/wid)