El Tony: Video-Contest vereint Freestyler in Davos

Publiziert am 08.04.2025

Der Ski- und Snowboard-Video-Contest El Tony Crew Clash hat vergangene Woche Davos in stattgefunden, wie es in einer Mitteilung heisst. Fünf gemischte Crews aus Ski- und Snowboard-Pros, angeführt von je einem El Tony Mate Athleten oder einer Athletin, traten in freundschaftlichem Wettstreit gegeneinander an – mit dem Ziel, innerhalb einer Woche einen fünfminütigen Video-Edit zu produzieren. Gesponsort wurde der gesamte Event von der Getränkemarke El Tony Mate.

Im Zentrum standen laut Mitteilung Gemeinschaftsgefühl und kreative Freiheit –ohne fixe Bewertungsregeln oder klassischen Wettkampfmodus. Insgesamt 28 Athletinnen und Athleten nahmen teil und lieferten Edits, die nicht nur die Vielfalt der Rider, sondern auch das Können der Film- und Postproductionteams widerspiegelten.

Am Public Day am Samstag, 5. April kamen über 100 Besucherinnen und Besucher – von autogrammhungrigen Kids bis zu lokalen Freestylern und Party-Crews – in den Jatzpark, um mit den Teams zu shredden, sich auszutauschen und Teil der Community zu sein. Am Abend wurden die finalen Filme bei der Afterparty im Chalet Bello. Die Gewinner bestimmten die Rider selbst sowie das Publikum vor Ort.

Den Hauptpreis für den Besten Edit holte sich das Team rund um Elio Fumagalli. Zu den weiteren Gewinnern zählten die beiden MVPs: Mia Landgridge, sowie Tatsu Yamagishi, der mit seinem ersten Europa-Auftritt für Aufsehen sorgte. (pd/awe)