Tings: Video-Sketches mit Comedians für die Jungen

Die Full Service Social Agency Tings aus Zürich wurde von Aldi Suisse für die Strategie und Umsetzung von TikTok-Content beauftragt. Das Detailhandelsunternehmen setzt damit strategisch auf den vielgenutzten Kanal der jungen Zielgruppe und möchte dies längerfristig tun, heisst es in der Mitteilung.

Die ersten TikTok-Videos gingen bereits dieses Jahr online. Tings liefert monatlich mehrere davon und setzt mit Reena Krishnaraja und Milan Milanski auf zwei ihrer bekanntesten Gesichter im Team. Reena ging als die jüngste Swiss Comedy Award-Gewinnerin in die Geschichtsbücher ein und Milan ist unter anderem Host der beliebtesten Schweizer Open Mic Show. Für die Kurzvideos schlüpfen die beiden regelmässig in fremde Rollen. So finden sie sich als Schnäppchenjäger und Aldi-Mitarbeitende zwischen Regalen und an Kassen wieder.

(pd/wid)