Publiziert am 04.09.2024

Die Agentur GLA United entwickelte eine Vielzahl an Bewegtbildinhalten, welche die neue Markenidentität der Champions Hockey League (CHL) zum Leben erweckt. Dazu zählt etwa das Intro Video, das die Liga den Fans vor jedem Spiel präsentiert. Weiter gibt es Vorstellungsvideos der einzelnen Clubs. Diese Videos würden sowohl in den Stadien, als auch auf digitalen Plattformen eingesetzt, um ein einheitliches Markenerlebnis zu schaffen, schreibt GLA United in einer Medienmitteilung.





Am Spieltag selbst sollen Clips mit Spielszenen und Promo-Videos die Emotionen und die Spannung der Spiele zu den Fans transportieren. Ein besonderes Augenmerk habe man darauf gelegt, das Bewegtbildmaterial nahtlos in die verschiedenen Kommunikationskanäle der CHL zu integrieren, schreibt GLA United. (pd/nil)