Publiziert am 05.12.2024

Das Commercial Content Studio der Schweizer Frauenzeitschrift Annabelle und die Online-Plattform für Mode und Lifestyle, Zalando, haben eine gemeinsame Kampagne umgesetzt: eine sechsteilige Video-Serie, die exklusiv auf den Social-Media-Kanälen von Annabelle läuft. Dies heisst es in einer Mitteilung.

Angelehnt an Zalandos Herbst-/Winter-Slogan 2024 «Was zieh ich an?» zeigt die Serie jeweils eine Protagonistin aus dem Annabelle-Universum, die ihren persönlichen Stil und drei von ihr gestylte Outfits präsentiert. Inspiriert von Alltagssituationen wie einem Business-Meeting, einer Girls Night Out oder einem Wochenende in den Bergen, zeigen die 40-sekündigen Short-Form-Videos die Vielseitigkeit des Zalando-Sortiments sowie den persönlichen Stil der Protagonistinnen.

Die Videos wurden von der Zürcher Produktionsfirma Marty­­­–Trezzini umgesetzt und im Annabelle-Viaduktbogen, dem Zuhause der Redaktion, gefilmt. Jedes Video wird von einem Voiceover der jeweiligen Protagonistin begleitet. Die schnelle Schnittfolge sorgt für eine dynamische und moderne Ästhetik. Die Videos erscheinen im Hochformat als Instagram-Reels, ergänzt durch einen Artikel auf annabelle.ch. Darüber hinaus wird die Serie auf TikTok geteilt und durch Partner-Content-Artikel auf Annabelle.ch sowie Teaser im Annabelle-Newsletter ergänzt.

«Unsere Zusammenarbeit mit Zalando zeigt, wie innovatives Native Advertising aussehen kann: Sie verbindet authentisches Storytelling mit hochwertigem Fashion-Content. Die Reels gewähren den Userinnen und Usern einen persönlichen Einblick in den Stil unserer Protagonistinnen und liefern gleichzeitig Inspiration für eigene Outfits», wird Laura Catrina, Leiterin des Annabelle Content Studio, zitiert.

Die ersten drei Videos der Zalando x Annabelle Kollaboration sind bereits publiziert, die weiteren werden bis Mitte Januar ausgespielt. (pd/wid)