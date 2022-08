Xaver-Award 2022: Vier Mal Gold und fünf Spezial-Auszeichnungen

Gleich vier goldene Xaver-Awards und fünf Spezial-Auszeichnungen in der Kategorie Best Corona Special: Die 20. Ausgabe der Preisverleihung von Expo Event Swiss LiveCom Association in der Halle 550 habe die grosse kreative Kraft, mit der die Event-Branche auf die Corona-Pandemie geantwortet hat, eindrücklich aufgezeigt, heisst es in der Mitteilung. Der Lifetime Achievement Xaver-Award ging an Peter Habegger, Gründer des gleichnamigen Live-Kommunikations-Unternehmens in Regensdorf.

Goldene Xaver-Awards werden nur für besonders herausragende Leistungen vergeben – und das galt in diesem Jahr gleich für vier Projekte: Unter anderem erhielt das Audio-Rebranding des Schweizer Filmpreises (Agentur: mjm.cc, Great Garbo/Auftraggeber: Bundesamt für Kultur) eine der goldenen Trophäen.

«Für den Schweizer Filmpreis wurde eine neue, aussergewöhnliche Corporate Identity kreiert und zusammen mit der ZHDK eine Neukomposition eingespielt. Diese kommt gross und international daher – gleichzeitig ist ein starker Schweiz-Bezug spürbar. Ein wundervolles Projekt, das den Xaver definitiv verdient hat», begründet Jurymitglied Nadine Imboden, laut Mitteilung.

Ausserdem schwang der OneMillionRun (Datasport AG, iRewind, Weltklasse Zürich/OneMillionRun) golden obenaus. «Der OneMillionRun hat die Jury extrem begeistert. Innert kürzester Zeit wurden über 100'000 Menschen motiviert rauszugehen und am gleichen Wochenende eine Million Kilometer zu joggen. Zudem wurde eine riesige mediale Präsenz erlangt und Geld gesammelt für den guten Zweck», erklärt Jurymitglied Maximilian Souchay.

Hohe Dichte an hochwertigen Projekten

Ebenfalls golden glänzt der Swiss Pavilion Expo Dubai 2020 (Bellprat Partner AG, Expomobilia AG/Presence Switzerland). «Der Schweizer Pavillon ist eine aussergewöhnliche Symbiose aus Architektur, Szenografie und Storytelling. Er überzeugt mit einem virtuosen Eingangsbereich sowie einer Nebel-Idee, die einem im Ungewissen anfangen, aufsteigen und dann über ein Panorama blicken lässt», begründet Jurymitglied Mauro Testerini.

Einen goldenen Award sicherte sich auch das WOW Museum - Room for Illusions (Aroma AG/Illuseum AG). «Ein Museum inmitten von Zürich, welches vom ersten Moment an die Welt draussen vollkommen vergessen lässt. Ein Zauber und eine Welt voller Illusionen und Farben für Jung und Alt. Dieses Projekt macht glücklich und hat deshalb einen XAVER verdient», so Nadine Imboden.

Zudem wurden sechs silberne und fünf bronzene Auszeichnungen vergeben. Jurypräsident Dany Waldner bilanziert: «Es war für uns ein Einfaches, bei dieser hohen Dichte an qualitativ hochwertigen Projekten jurieren zu dürfen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn es in den nächsten Jahren nun so weitergeht.»

Beflügelte Kreativität: Best Corona Special

Die Pandemie brachte zudem zahlreiche besonders innovative Projekte mit gänzlich neuen Ansätzen hervor. Um diese Kreativität entsprechend würdigen zu können, hat die Jury 2022 einen Sonder-Preis Best Corona Special lanciert, welcher an fünf Projekte vergeben wurde. Preisträger ist unter anderem das Heitere On Air Festival (Heitere On Air Festival Team/Heitere Events AG) – ein virtuelles Festival, das parallel zu den Veranstaltungen vor Ort stattfand.

Ebenfalls einen Best-Corona-Special-Award erhielt Migros Hiking Sounds (Tit-Pit GmbH/Migros-Genossenschafts-Bund): Ein Event-Konzept in überschaubarem Rahmen, welches das boomende Segment Wandern mit Festival-Atmosphäre und Live-Musik in den Schweizer Bergen verband. Prämiert wurde auch das Next Generation 2021 Swiss Education Showcase (SVTB, artos, AudioRent Clair AG, Habegger AG, EMME SA, Winkler Livecom AG, B+T Bild+Ton AG, Light-Design Eventtechnik AG, eventpartner/Task Force Berufsbildung). Ziel dieser Bildungsoffensive war es, künftigen Veranstaltungsfachmännern und -frauen mit neun virtuellen Grossveranstaltungen trotz Pandemie die nötigen Handlungskompetenzen für die Ausübung ihres Berufes zu vermitteln.

Publikum adelt OneMillionRun mit Public Xaver

Ebenfalls siegreich war Sunrise Skylights - Ein Lichtblick für den Festival-Sommer (Red Spark AG, Rock-it Event GmbH, Winkler Livecom AG, Sunrise Communications AG/Red Spark AG, Rock-it Event GmbH): Hierbei traten in einem Drive-In-Open-Air nationale und internationale Acts auf.

Last but not least reüssierte der Swisscom Fan-Screen (Swisscom (Schweiz) AG, Swisscom Event & Media Solutions) mit einem Best Corona Special: Hierbei brachte Swisscom als Partnerin von Swiss-Ski während der Corona-Geisterrennen Fans und Athleten mittels eines riesigen LED-Screens im Zielraum zusammen. Beim Publikums-Voting für den Public Xaver schwang in diesem Jahr das Projekt OneMillionRun obenaus.

Lifetime Achievement Xaver-Award an Peter Habegger

Der Lifetime Achievement Xaver-Award, mit welchem herausragende Branchenpersönlichkeiten gewürdigt werden, geht 2022 an Peter Habegger, Gründer des weltweit tätigen Schweizer Live-Kommunikations-Unternehmens mit Hauptsitz in Regendsorf und Standorten in Lausanne, Bern, Österreich und Katar.

Peter Habegger gilt als Pionier der Schweizer Event-Branche: Vor über 40 Jahren gründete er gemeinsam mit seiner Frau ein eigenes Hi-Fi-Geschäft, welches mit mobilen Discos und der Vermietung von Anlagen begann und damit den Grundstein legte zu einer goldenen Ära, die heute in einer führenden Branchengrösse mit 130 Mitarbeitenden gipfelt. Dabei war das Unternehmen an so Aufsehen erregenden Projekten wie Roger Federers «Match for Africa» 2014 im Hallenstadion, Art on Ice, den Swiss Awards, dem Super 10 Kampf, zahlreichen UEFA Champions League Auslosungen, der IOC-Session 2018 in Kuala Lumpur oder grossen Generalversammlungen wie beispielsweise von Swiss Life und LafargeHolcim Kampf beteiligt.

Was zeichnet Peter Habegger aus? «Ich habe stets in der Zukunft gelebt und mir fünf Jahre im Voraus vorgestellt, was die Branche braucht, wohin die Reise geht, und welches künftigen Innovationen sein könnten», sagt er. Zudem stellte er stets den Menschen in den Mittelpunkt: «Kultur und Werte sind wesentlich. Davon hängt der Erfolg ab und deshalb hatte Habegger auch immer die besten Mitarbeitenden.»

Peter Habegger selbst hält sich seit jeher bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. «Ich habe mich immer im Hintergrund gesehen und hatte Freude, wenn andere Freude hatten», sagt er. Umso schöner, hat Peter Habegger dem Xaver 2022 daher eine ganz spezielle Ehre erwiesen. (pd/wid)