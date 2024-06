Publiziert am 06.06.2024

Der Verwaltungsrat von Mediapulse setzt die laufende Amtsperiode bis 2027 mit vier neuen Mitgliedern fort: Peter Scheurer, Michi Frank,

Florian Wanner und Ladina Heimgartner gehören neu dem Aufsichtsgremium der Forschungsorganisation an, heisst es in einer Mitteilung.



An der ordentlichen Generalversammlung von Mediapulse vom Mittwoch, 15. Mai 2024, wurden vier neue Verwaltungsratsmitglieder gewählt, nachdem drei bisherige Verwaltungsräte wegen der statutarischen Amtsdauerbeschränkung beziehungsweise Alterslimite ausgeschieden waren.

Peter Scheurer tritt die Nachfolge von Jürg Bachmann für den Kreis der privaten Veranstalter an. Michi Frank übernimmt die Position von Alex Duphorn für den Kreis Werbewirtschaft. Florian Wanner folgt auf André Moesch für den Kreis private Veranstalter TV. Alle sonstigen bisherigen Verwaltungsräte wurden bestätigt. Zusätzlich wurde Ladina Heimgartner in den Verwaltungsrat gewählt.

Damit setzt sich der Verwaltungsrat von Mediapulse wie folgt zusammen: Peter Urs Naef, Präsident (bisher), Nathalie Wappler, Vizepräsidentin, Kreis SRG SSR (bisher), Roland Ehrler, Kreis Werbewirtschaft (bisher), Michi Frank, Kreis Werbewirtschaft (neu), Ladina Heimgartner (neu), Peter Scheurer, Kreis Private Veranstalter (neu), Katarina Stanoevska (bisher), Bakel Walden, Kreis SRG SSR (bisher) und Florian Wanner, Kreis Private Veranstalter (neu). (pd/wid)