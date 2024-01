Newsroom Communication: Virales Video für Züri West

Lange Zeit war es still um Berns legendäre Band, doch am 22. November des vergangenen Jahres war Züri West plötzlich wieder da: Auf ihren Socials veröffentlichte die Band ein kurzes Video – eine Strassenumfrage, bei der Passantinnen und Passanten die neuste Single probehören durften. Der Clip erreichte über 40'000 Views allein auf Instagram. Der Clip wurde von Newsroom konzipiert, produziert und von ihr auf den Kanälen von Züri West publiziert, schreibt die Berner Agentur am Dienstag.

Danach ging es Schlag auf Schlag weiter: Am 23. November erschien die neue Single «Loch dür Zyt», am 8. Dezember das Album (seither auf Platz 1 der Hitparade), am 10. Dezember die ersten beiden von sechs Episoden des Podcasts «8424», die weiteren folgten im Wochentakt. All diese Veröffentlichungen wurden von Newsroom kommunikativ begleitet.

Letzte Etappe Ende Januar

«8424» wurde von This Wachter und Simon Meyer vom Kollektiv Audiobande produziert und beleuchtet in sechs Episoden die 40-jährige Bandgeschichte mit all ihren Höhen und Tiefen (persoenlich.com berichtete). Newsroom setzte sämtliche Distributionskanäle des Podcasts auf und kümmerte sich um das Hosting sowie die Publikation der einzelnen Folgen.

Die Veröffentlichung der einzelnen Episoden wurde von Teaser-Reels auf den Socials von Züri West begleitet. «8424» stand über drei Wochen an der Spitze der Schweizer Podcast-Charts stand (über alle Genres hinweg). Die sechs Episoden wurden bisher insgesamt rund 130'000 Mal angehört.

Ende Januar findet das Projekt «Loch dür Zyt» für Newsroom vorerst seinen Abschluss: Die Vinyl-Edition des Albums erscheint. (pd/spo)