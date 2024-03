Beachtour: Volvic Schweiz wird neuer Hauptpartner

Volvic wird in diesem Jahr nebst dem Saisonabschluss in Bern, auch an allen weiteren Standorten der Beachtour in Zürich, St. Gallen, Basel, Luzern und Bern dabei präsent sein. Mike Schälchli, Geschäftsführer und Inhaber von TIT-PIT, dem Veranstalter der Tour, wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: «Ich habe die Zusammenarbeit mit Volvic sehr geschätzt, daher freut es mich umso mehr, dass Volvic sich dazu entschieden hat, die Beachtour im Jahr 2024 erneut zu prägen. Ihre Entscheidung ist ein Zeichen ihres Engagements für unsere Veranstaltung und wir freuen uns, diese Partnerschaft weiter auszubauen».

Mit insgesamt fünf Veranstaltungsorten soll die Tour nicht nur Beachvolleyball auf höchstem Niveau bieten, sondern auch die Schweizer Städte mit einem Beachvolleyball-Erlebnis bereichern, heisst es in der Mitteilung. Der Startschuss für die diesjährige Beachtour fällt Anfangs Mai im Zürcher Hauptbahnhof. Der Abschluss wird wie jedes Jahr in Bern auf dem Bundesplatz zur Schweizermeisterschaft sein. Neben den Matches erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Beach-Market mit Attraktionen und Ständen der Partner. Zudem wird ein Street Food Park neben dem Center-Court aufgebaut. (pd/wid)