Direct! By Post Advertising: Von Daten und Emotionen

Publiziert am 18.09.2024

Die neu konzipierte Konferenz Direct! By Post Advertising fand in einem modernen Nachmittagsformat statt und präsentierte aktuelle Themen sowie zukunftsweisende Perspektiven der Branche. Ein zentrales Highlight war die Präsentation von Markus Gross, einem anerkannten Pionier im Bereich der Computergrafik. In seinem Vortrag thematisierte er die Rolle der künstlichen Intelligenz im Storytelling und ihren Einfluss auf die Werbung, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ein weiterer wichtiger Programmpunkt war die Podiumsdiskussion, an der Emotionsforscherin Cornelia Krebs, «Werberin des Jahres 2024» Andrea Bison sowie Raphael Bratschi, Leiter Produktmanagement und Geschäftsentwicklung bei Post Advertising, teilnahmen. Hierbei wurde erörtert, wie Unternehmen ihre Marken zu sogenannten «Soul Brands» entwickeln können, um eine emotionalere Verbindung zu ihrer Zielgruppe herzustellen.

Ingo Barlovic, ein Experte für Kinder- und Jugendforschung, gab Einblicke in das Verhalten der Generation Alpha, der Zielgruppe der Zukunft. Er betonte, dass diese Generation ein hohes Bedürfnis nach Authentizität hat und glaubwürdige Werbung erwartet. Zusätzlich traten weitere Fachleute auf, darunter Nicolas Hugentobler von Rivella, Christoph Keiser von Caritas und Esther Cahn von Exactag. Ihre Beiträge regten zu Diskussionen über die sich verändernde Werbelandschaft an.

Oliver Egger, Geschäftsführer von Post Advertising und Gastgeber der Veranstaltung, äusserte sich positiv über den Austausch unter den Teilnehmern. Er kündigte bereits die nächste Veranstaltung am 17. September 2025 an und bestätigte die Bedeutung dieser Zusammenkünfte zur Förderung der Branche. (pd/cbe)