Jung von Matt Limmat: Von der Vielfalt möglicher Lebenswege

Publiziert am 30.09.2024

Wie planen und gestalten wir heute unsere Leben? An welchen Weggabelungen warten wichtige Entscheidungen auf uns? Verliefen Biografien vor einigen Generationen noch mehrheitlich linear, so gestalten Menschen heute ihr Dasein aktiver und individueller. Dementsprechend verändern sich auch die Bedürfnisse und Erwartungen an Finanzdienstleistungen.

Wie spannend, aber auch wie komplex und herausfordernd Lebensplanung heute sein kann, haben PostFinance und Yuh gemeinsam mit Nemo am Donnerstagabend in einem begehbaren Kunsterlebnis erfahrbar gemacht. Dabei verkörperte Nemo «geradezu beispielhaft und auf faszinierende Weise die Fülle an Chancen, aus der Menschen heute schöpfen können», heisst es in einem Communiqué.

Jelena Mesic, projektführende Marketing-Managerin bei PostFinance: «Es ist unglaublich schön zu sehen, wie ein solcher Event zum Leben erweckt wird und auf so viel Freude und Emotionen stösst. Es erfüllt uns mit Freude, dass wir als PostFinance mit diesem Event Begeisterung auslösen und das Publikum zum Nachdenken über die eigenen Lebenspläne anregen konnten.»

Cristian Caruso von Yuh: «Wir von Yuh sind stolz, Teil dieses inspirierenden Events zu sein, das spannende Lebenswege feiert, den Nerv der Zeit trifft – und mit Nemo on Stage ein echtes Highlight liefert. Es ist immer wieder fantastisch zu sehen, wie wir gemeinsam kreative und innovative Projekte zum Leben erwecken können, die am Ende das Publikum begeistern.»

Die Theaterhalle des Schiffbaus in Zürich wurde in sechs immersiven, kunstvoll gestalteten Inseln «zum eigentlichen Testgelände für mögliche Entfaltungsmöglichkeiten», wie die Agentur Jung von Matt Limmat schreibt.

Ziel der Inszenierung «Life» sei es nicht nur gewesen, Begeisterung auszulösen, sondern auch inspirierende Auseinandersetzungen mit den eigenen Lebensvorstellungen zu ermöglichen. Höhepunkt des aussergewöhnlichen Events sei das Konzert von Nemo vor rund einhundert Gästen gewesen.

Diese waren im Vorfeld auf Nemos sozialen Kanälen geheimnisvollen Hinweisen gefolgt. So konnten sich Interessierte einen Code sichern, der gleichzeitig zum Ticket für den Event «Life» führte. Der Event war laut Mitteilung auch medial ein Erfolg. Blick, 20 Minuten, die Schweizer Illustrierte und SRF berichteten.

Wolfgang Bark, Creative Director bei Jung von Matt: «An ‹Life› hat ein Team während Monaten intensiv gearbeitet. Dabei hat sich immer wieder gezeigt, wie vielschichtig die Frage ist, wie wir unsere Leben gestalten möchten und was für Auswirkungen solche Entscheide haben. Dass diese ausserordentliche Reise mit Nemo, PostFinance und Yuh überhaupt möglich war, ist schlicht ein Glücksfall für Kreative.» (pd/cbe)