Publiziert am 10.11.2024

Das Zürcher Schokoladenunternehmen steht in den USA unter Druck. Nachdem ein Konsumentenmagazin zu viel Schwermetall in dunklen «Excellence»-Tafeln gemessen hatte, formierte sich eine Sammelklage. Diese wollte Lindt abweisen lassen – ohne Erfolg. Die öffentlich gewordenen Gerichtsakten sind gemäss Recherchen der NZZ am Sonntag brisant. So entlarvte Lindt & Sprüngli vor Gericht nämlich das eigene Qualitätsversprechen.

Beim Begriff «Excellence» handle es sich «um übertriebene Werbung und um Angeberei, auf die sich kein vernünftiger Konsument verlasse», machten die Anwälte des Unternehmens geltend.

Für Lindt & Sprüngli ist alles ein grosses Missverständnis: «In unserem Rechtsgutachten wurde darauf hingewiesen, dass Wörter wie ‹exzellent› nach US-Recht nicht automatisch suggerieren, dass ein Produkt schwermetallfrei ist», schreibt das Unternehmen gemäss der NZZ am Sonntag. Doch der Schaden ist angerichtet. Bei US-Konsumenten entlädt sich die Empörung in den sozialen Netzwerken. (pd/red)