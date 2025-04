Godbach Advanced-TV-Studie: Wahrnehmung von Werbung steigt

Publiziert am 08.04.2025

Zum achten Mal führten die Vermarkter Goldbach Group, Goldbach Austria und Goldvertise Media im Januar ihre DACH-Studie zur Nutzung und Verbreitung von Connected TV (CTV) durch. Diese zeigt, dass Werbung auf dem Connected TV im DACH-Raum im Vergleich zum Vorjahr stärker wahrgenommen und akzeptiert wird, teilen sie am Dienstag mit.

Mit 73 Prozent liegt die Bekanntheit von CTV auf einem hohen Niveau, vor allem die ältere Zielgruppe der 50-69-Jährigen gewinnt am meisten hinzu (+3 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr). Die Nutzung ist nach wie vor bei Haushalten mit Kindern (69 Prozent) am höchsten, am meisten gewinnen Ein-Personen-Haushalte mit +4 Prozentpunkte versus Vorjahr hinzu. Insgesamt sehen 52 Prozent der Befragten (16-69-Jährige) wöchentlich CTV, mehr als ein Viertel nutzen CTV täglich (27 Prozent). Im Durchschnitt sitzen 2,2 Personen gemeinsam vor dem TV-Gerät.

Familien nehmen Werbung am meisten wahr

Zudem fiel dieses Jahr eine weitere Steigerung der Werbewahrnehmung und Werbeakzeptanz auf: Die Wahrnehmung im Umfeld von CTV steigt im DACH-Raum auf 54 Prozent (+3 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr). Die höchste Werbewahrnehmung liegt bei Haushalten mit Kindern (59 Prozent) und bei Mehr-Personen-Haushalten (56 Prozent). Unter den befragten Frauen ist die Wahrnehmung von Werbung im CTV im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen: von 48 Prozent in 2024 auf 52 Prozent in diesem Jahr.

Ebenfalls gestiegen ist die Akzeptanz von Werbung im CTV: 55 Prozent der CTV-Nutzenden (Befragte, welche die Zusatzfunktionen auf einem CTV nutzen) gaben an, Werbung auf den Zusatzfunktionen von CTV vollkommen in Ordnung zu finden. Das entspricht einer Steigerung von 3 Prozentpunkten im Vergleich zu 2024.

36 Prozent der Befragten erinnern sich an den Inhalt der CTV-Werbung, 34 Prozent informieren sich weiter und ein Drittel (32 Prozent) würde das Produkt kaufen. Letzteres stellt eine Steigerung um 3 Prozentpunkte zum Vorjahr dar. Im Ländervergleich zeigen Österreich und die Schweiz eine steigende Kaufbereitschaft um plus 4 Prozentpunkten auf 30 Prozent, Deutschland führt hierbei mit 34 Prozent.

Für Werbetreibende ebenso interessant: Knapp die Hälfte der CTV-Nutzenden (47 Prozent) meinte, «Werbung im CTV gibt nützliche Hinweise über neue Produkte» und immer noch deutliche 40 Prozent sagten, Werbung auf diesem Medium «sei hilfreich für die Verbrauchenden».

Ja zu Werbung, um kostenlos zu schauen

CTV überzeugt die Befragten durch die grosse Inhaltsauswahl und hohe Flexibilität, sowie die Möglichkeit, das Programm selbst zu gestalten. Jeder fünfte Mann (18 Prozent) nutzt Sport-Apps auf dem Connected TV, während lineare Inhalte besonders bei Personen über 50 Jahren (53 Prozent) beliebt sind. Entertainment dominiert die Nutzung der CTV-Apps mit 86 Prozent und steht damit weit vor allen anderen Kategorien.

Dabei werden im Schnitt 2,6 kostenpflichtige Apps verwendet, die stärkste Nutzung liegt hier bei der jungen Zielgruppe (16-29-Jährige) und Haushalten mit Kindern (durchschnittlich 2,9). Die Anzahl kostenlos genutzter Apps liegt bei durchschnittlich 3,1, dabei liegen die Männer mit 3,4 Apps an der Spitze. Eine signifikante Mehrheit, 71 Prozent der Nutzenden von kostenpflichtigen Apps, wäre bereit, Werbung zu akzeptieren, um Inhalte kostenlos zu erhalten. Dies ist eine Steigerung von 6 Prozentpunkten versus Vorjahr. (pd/spo)