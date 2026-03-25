USP Partner: Wäschestation im Supermarkt

Publiziert am 25.03.2026

Die Produkte wurden in Coop-Filialen mit einem Point-of-Sale-Auftritt in Szene gesetzt. Konzeption, Planung und Umsetzung lagen vollständig bei der USP Partner AG, teilt die Marketingagentur mit.

Im Zentrum der Aktivierung standen kreative Sichtbarkeitslösungen und POS-Materialien für die allgemeine Aktionskommunikation sowie zusätzliche Massnahmen in ausgewählten Top-Filialen. Mit Freiflächenpromotionen und einem spielerischen Ansatz wurden Shopper vor Ort über Waschgewohnheiten und die Wahl des richtigen Waschmittels informiert – ergänzt durch persönliche Beratung am Stand, heisst es weiter.

Flankierend zur Instore-Aktivierung lancierte USP eine eigens entwickelte Landingpage, auf der Besucherinnen und Besucher ihr Waschwissen in einem digitalen Quiz unter Beweis stellen und einen Jahresvorrat Persil und Perwoll gewinnen konnten. Die Aktion verknüpfte damit den stationären Handel mit einem digitalen Erlebniselement. (pd/spo)