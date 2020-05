Zwei Events, in einem Ticket: Der Schweizer Markenkongress wird am 11. Juni als Web-Kongress angeboten. Live vor Ort in Zürich trifft sich die Branche dann am 26. Oktober, heisst es in der Mitteilung.

Im Juni werden Impulsreferate und Markenstatements unter anderem von About You-Gründer Tarek Müller, Markenguru Dietmar Dahmen und Jung von Matt-CEO, Roman Hirsbrunner zu sehen sein.

Der jährliche Branchentreff live vor Ort wird dann am 26. Oktober 2020 im Dolder Grand in Zürich stattfinden. Unter dem Motto «Local Heroes, global Player» werden 30 Experten von nationalen und internationalen Erfolgsmarken auf der Bühne erwartet. Vertreter grosser Markennamen wie etwa Hilfiger, Geberit, Heineken oder der Kommunikations-Guru Frank Behrendt uvm. zeigen aus erster Hand aktuelle Trends und Entwicklungen der Branche auf.

Award für Praxis und Wissenschaft

Am Schweizer Markenkongress werden die zwei begehrten Preise der Academy of Marketing Science verliehen. Ausgezeichnet werden Marketingpraktiker für besonderes Engagement in der akademischen Marketingausbildung und Forschung. Die zweite Auszeichnung, der Rigour & Relevance Research Award, wird an eine Forschungsarbeit verliehen, die für Unternehmen höchste Relevanz hat. (pd/wid)