«Im Chaos kann sich das Neue schneller etablieren», sagt Dietmar Dahmen. Der Zukunftsforscher ist einer der Referenten beim Schweizer Markenkongress, der in diesem Jahr gleich zwei Mal stattfindet. Als Web-Kongress geht es am 11. Juni auf die virtuelle Bühne. Von 11 bis 13 Uhr werden sich Vertreter von Marken wie Mammut, Credit Suisse, About You, Lindt und Feldschlösschen im Live-Stream den aktuellen Fragen stellen. Wie sieht Markenführung nach Corona aus? Das Web- Event ist im regulären Ticket inbegriffen (persoenlich.com berichtete).

Live im Dolder Grand in Zürich

Der Schweizer Markenkongress live vor Ort wird am 26. Oktober 2020 im Dolder Grand in Zürich stattfinden. Unter dem Motto «Local Heroes, global Player» werden 30 Experten auf der Bühne erwartet. Vertreter grosser Markennamen wie etwa Geberit, Hilfiger, Heineken, Zurich Film Festival oder der Kommunikations-Guru Frank Behrendt zeigen Trends und Entwicklungen der Branche auf. Vorgestellt werden erfolgreiche Ansätze und Strategien in der Markenführung. Praxiswissen, Swissness und globale Brands geben sich die Hand. Welche Marken haben eine strahlende Zukunft vor sich? Welche verlieren an Relevanz? Themen wie Live-Erlebnisse, Influencer-Marketing, Big Data sowie Storytelling uvm. werden in den acht Foren diskutiert. Wietere Informationen sind auf marken-kongress.ch zu finden. (pd/eh)