Zimmermann Communications, Ticino Turismo, H&M Home und das Pantone Color Institute haben kürzlich ein Webinar mit dem Titel «How Ticino Turismo and H&M Home use color to engage consumers emotionally» durchgeführt. Das Webinar stiess laut einer Mitteilung weltweit auf sehr grosses Interesse und lockte mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an – viele aus der Schweiz, den umliegenden Ländern, aus Nord- und Südamerika und auch aus Australien.

Das Webinar habe eine einzigartige Gelegenheit geboten, spannende Einblicke in die Verwendung von Farben zur emotionalen Bindung von Konsumentinnen und Konsumenten zu gewinnen. Hochkarätige Referenten des Webinars hätten ihre umfangreichen Kenntnisse und Erfahrungen zum Thema geteilt.

Christoff Strukamp, Creative Director bei Zimmermann Communications, sowie Manuela Nicoletti, Marketingleiterin von Ticino Turismo, lieferten Einsichten über die Hintergründe und die Entwicklung der «Colori del Ticino»-Kampagne. Diese Initiative nutzt mittels künstlicher Intelligenz die Verwendung von Farben, um eine emotionale Resonanz bei den Konsumentinnen und Konsumenten zu erzeugen.

Ein weiterer Vortrag kam von H&M Home, die aufzeigten, wie sie die Farben von Pantone gezielt einsetzen, um Konsumentinnen und Konsumenten auf einer emotionalen Ebene anzusprechen und so deren Einkaufserlebnis zu bereichern, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Kim Sterling, Expertin des Pantone Color Institute, teilte in ihrem Vortrag Erkenntnisse über die Rolle und Funktion von Farben mit. Ihre Präsentation beleuchtete die psychologischen Aspekte der Farbwahrnehmung und verdeutlichte die Bedeutung von Farben bei der Gestaltung von Markenidentitäten und der Kommunikation mit Verbrauchern.

Verantwortlich bei Ticino Turismo: Manuela Nicoletti (Director of Marketing); verantwortlich bei Zimmermann Communications: Christoff Strukamp (Creative Director). (pd/cbe)