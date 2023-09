Evoq: Website und Marke für Egovpartner überarbeitet

Im Fokus des Relaunchs von egovpartner.ch steht der schnelle Zugriff auf relevante Informationen, um die Gemeinden, Städte und den Kanton in ihrem Engagement für den digitalen Service Public zu unterstützen. So stehe der neue Webauftritt ganz im Dienst seiner Netzwerkpartner und dem Fachpublikum, schreibt die Branding- und Kommunikationsagentur Evoq in einer Mitteilung. Auf der Website wird über laufende und abgeschlossene Projekte, das Beratungsangebot und die nächsten Veranstaltungen von Egovpartner informiert.







Eine breite Palette an Funktionen ermöglicht eine zielgerichtete Nutzung: Formulare für Projekteingaben und Event-Anmeldungen, ausgeklügelte Filtermöglichkeiten, eine Newsletter-Anbindung sowie ein geschützter Mitgliederbereich sind nur einige der Funktionalitäten, die Nutzerinnen und Nutzern die Arbeit erleichtern. Grossen Wert wird auf die Barrierefreiheit gelegt, die in jeder Hinsicht den gängigen Standards entspreche, wie Evoq schreibt.

Visuelles Erscheinungsbild modernisiert

Im Zuge der Neugestaltung der Website hat Evoq auch das visuelle Erscheinungsbild von Egovpartner modernisiert. Die Wirkung und Responsivität von Logo und Farben seien nun für die digitalen Kanäle optimiert und verleihten dem Gesamtauftritt eine neue Lebendigkeit und Frische, welche die unkonventionelle Arbeitsweise der Organisation zum Ausdruck bringt.

Die Mission «Gemeinsam zum digitalen Service Public» wird über eigenständige Illustrationen erlebbar und die Wiedererkennbarkeit durch eine Bildsprache mit ikonografischen Elementen gestärkt.

Die klaren Designprinzipien ermöglichten eine konsistente und effiziente Umsetzung der Kommunikation über alle Kanäle, schreibt Evoq. Dabei setzt Egovpartner auch weiterhin auf die Beratung und Unterstützung durch dieBranding- und Kommunikationsagentur.

Verantwortlich bei Evoq: Dominique Haussener (Mandatsleitung und Beratung), Dominique Haussener, Giannina Binder (Website-Konzeption), Markus Wohlhüter (Head of Design) Corinne Brunner (Senior Design) Marcel Marty, Giannina Binder (Programmierung). (pd/nil)