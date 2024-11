Publiziert am 08.11.2024

Lidl Schweiz zeigt an den Bahnhöfen in Zürich, Bern und Genf ein Weihnachts-Hologramm. Die Installation wird vom 7. bis 9. November am Zürcher Hauptbahnhof, vom 24. bis 26. November in Bern und vom 6. bis 8. Dezember in Genf zu sehen sein. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Disturbed Media Group umgesetzt, heisst es in der Mitteilung.

Das HyperGram-Hologramm nutzt neueste holografische Technik, um 3D-Inhalte lebendig und eindrucksvoll darzustellen – ganz ohne Bildschirme und als direkte Verbindung zwischen physischer und digitaler Welt. Mit dieser Technologie will Lidl Schweiz ein festliches Erlebnis an zentralen Bahnhöfen schaffen und die weihnachtliche Atmosphäre für Reisende und Passanten in den öffentlichen Raum bringen, schreibt der Discounter. Als interaktives Highlight vor Ort, ruft Lidl Schweiz seine Social Media Community zur Teilnahme an einem weihnachtlichen Gewinnspiel auf.

Für alle Besucher des Hologramms bietet Lidl Schweiz exklusive Sonderaktionen über die Lidl Plus App an. Diese können in allen Filialen landesweit eingelöst werden. Diese Angebote sind für Nutzerinnen und Nutzer der Lidl Plus App verfügbar und laden zum Entdecken des weihnachtlichen Sortiments in den Lidl Filialen ein. (pd/wid)