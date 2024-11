Coca-Cola: Weihnachtstruck ist auf Schweizer Tournee

Publiziert am 06.11.2024

Der rote Lastwagen macht zwischen November und Dezember 2024 in verschiedenen Schweizer Städten und Dörfern halt – 35 Mal in 39 Tagen. Laut Coca-Cola ist dies die höchste Anzahl an Stopps eines Weihnachtstrucks in Europa.

An den Standorten können Besucher Fotos mit einem Weihnachtsmann machen und verschiedene Aktivitäten nutzen: Eine 360-Grad-Plattform, einen Selfie-Turm sowie eine Schneekugel-Postkartenstation. Zudem bietet das Unternehmen eine virtuelle Schlittenfahrt an und die Möglichkeit, personalisierte Getränkedosen zu gestalten.

Begleitend zur Tour zeigt Coca-Cola den Werbespot mit dem Titel «Die Welt braucht mehr Santas». Den Soundtrack steuert die britische Sängerin Celeste bei.

Erstmals präsentiert das Unternehmen auch eine KI-generierte Version des Werbespots «Holidays Are Coming».

Im Rahmen einer Kooperation mit Burger King erhalten Kunden ab dem 20. November zu jedem King-Menü ein Coca-Cola Weihnachtsglas, solange der Vorrat reicht.

Marco Manzo, Senior Manager Marketing von The Coca-Cola Company Schweiz und Österreich, sagt: «Dieses Weihnachten möchten wir die Magie der Freundlichkeit in alle Winkel der Welt tragen.» (pd/cbe)