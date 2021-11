Coca Cola: Weihnachtstruck tourt durch die Schweiz

Wenn der Coca-Cola-Weihnachtstruck in der Werbung durch die verschneite Landschaft fährt, dann weiss Gross und Klein, dass Weihnachten vor der Tür steht. Dieses Jahr werde das Märchen aus dem TV-Spot endlich wieder Realität, schreibt Coca Cola in einer Mitteilung. Unter dem Motto «Real Magic at Christmas» tourt der Weihnachtstruck ab sofort wieder durch diverse Schweizer Städte und Dörfer.

Dabei soll eine ganz besondere Magie zelebriert werden: Jene, die entsteht, wenn Menschen in Freundschaft und Hoffnung zusammenkommen. Kinder und Erwachsene, die sich von der weihnachtlichen Magie verzaubern lassen möchten, können dem Weihnachtstruck beispielsweise an den Weihnachtsmärkten von Montreux (5. Dezember), Winterthur (12. Dezember) oder Chur (19. Dezember) einen Besuch abstatten.





Eine der Hauptattraktionen der Tour ist wie jedes Jahr der Santa Claus. Schliesslich gehört er genauso zu Coca-Cola wie der Weihnachtstruck. Besucherinnen und Besucher treffen ihn vor Ort beim Naughty or Nice-Game, bei dem es zahlreiche Geschenke zu gewinnen gibt. Eine weitere, ganz besondere Outdoor-Attraktion ist die virtuelle Schlittenfahrt mit Rudolph und den anderen Rentieren durch Santa’s Winter-Wunderland. Alle, die noch ein Weihnachtsgeschenk benötigen, haben zudem die Möglichkeit, sich ihr Portrait oder jenes ihrer Liebsten auf eine Coca-Cola Dose drucken zu lassen. (pd/wid)