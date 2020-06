«Human by Nature, weil Natur gut tut und glücklich macht», so das Motto einer Kampagne des Waldhaus Flims. Den Start machen die vier Videos zu den Themen Biking, Wellness, Kids und Events, die auf der Website und den Social-Media-Kanälen lanciert werden. Dazu startet eine Plakatkampagne (OOH) in der Stadt Zürich.

«Was uns unterscheidet ist die fantastische Natur mit riesigem Park rund um das Hotel und in unserer Region. Cauma- und Crestasee, Matten mit seltenen Blumen wie wilden Orchideen, die Rheinschlucht, Alpen oder Berggipfel. Entdeckungen und Erlebnisse mit den Liebsten in dieser Natur berühren das Herz, das von Erwachsenen und Kindern gleichermassen. Das zeigen unsere Mitarbeitenden den Gästen in den Filmen», lässt sich Hotelier Burkhard Wolter in einer Mitteilung zitieren.

Verzaubert werde man hier durch die Parkanlage, die sich auf sage und schreibe 20‘000 Quadratmetern erstreckt. Yoga, Spinning oder einfach Verweilen seien hier angesagt.

Besonders geschätzt wird das Waldhaus Flims auch von Unternehmen und Eventagenturen. Die Möglichkeiten seien fast unerschöpflich, dank der Kreativität der Verantwortlichen lasse sich jeder, auch verrückte Wunsch erfüllen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Begleitet wird die Kampagne von Spezial-Angeboten. Sie wurde inhouse entwickelt, die Videos produzierte das Unternehmen Dieregie.tv aus Zürich. (pd/eh)