Expovina: Weinausstellung wechselt den Besitzer

Die Expovina mit ihren herbstlichen Weinschiffen, der Wine-Trophy und dem Frühlingsfestival Primavera ist eine Institution. Geleitet wird das Unternehmen seit 31 Jahren von Bruno Sauter, der die Geschäftsleitung von seinem Vater übernommen hat. Bruno Sauter wird dieses Jahr 80 Jahre alt und hat sich deshalb für einen Verkauf an die Agentur Aroma entschieden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Expovina sei eine Weinausstellung mit grosser Ausstrahlung weit über Zürich hinaus sowie vielen treuen und langjährigen Ausstellern. «Mit viel Herzblut und der Unterstützung vieler Mitarbeitenden steuerte ich das Wyschiff während all den Jahren durch die Wogen des Zürichsees. Ich nehme viele wunderbare Erlebnisse mit. Nun ist es an der Zeit, die grösste Publikums-Weinmesse der Schweiz in neue Hände zu legen», so Bruno Sauter. Mit Aroma sei ein strategischer Partner gefunden worden, der seit über 25 Jahren Marken erlebbar mache und inszeniere sowie eine grosse Erfahrung mit Messen habe.

Die Seele der Expovina bleibt unverändert

Aroma ist bereits seit vielen Jahren mit an Bord. Die Nachfolge tritt also jemand mit viel Know-how und Gespür für die bestehenden Grossanlässe an, wie es weiter heisst. Aroma-Mitinhaber Lukas Meier packe die Aufgabe mit viel Respekt an: «Wir werden die drei Marken behutsam dort weiterentwickeln, wo Besucher und Aussteller einen direkten Mehrwert spüren. Es ist uns wichtig, dass der Ursprungsgedanke, die Ausstrahlung sowie die Seele der Expovina unverändert bleiben.»

Mit dem erfahrenen neuen Management-Team, repräsentiert durch Alina Schönenberger und Pascal Schlittler, führen zwei Kommunikations- und Verkaufsprofis die Geschichte der Expovina AG weiter: «Wir freuen uns sehr als eingespieltes, unternehmerisch denkendes Team mit geballtem Know-how im Marketing, Digitalisierung und grosser Weinaffinität das Ruder der Expovina zu übernehmen».

Ins Leben gerufen wurde die Expovina 1953 von J.F. Sauter. Ihren Einstand feierte sie auf dem Zürichseeschiff «Linth». Sein Sohn Bruno war damals elf Jahre alt und führte Hilfsjobs wie Planken wischen und Weinflaschen aufstellen aus. 1991 übernahm er die Leitung der Expovina von seinem Vater. Das Unternehmen mit drei Pfeilern – den Weinschiffen, der Internationalen Weinprämierung und der Frühlingsmesse Primavera – ist heute laut eigenen Angaben die weltweit grösste Plattform für Weinvermarktung und freut sich jährlich über mehr als 70'000 Besucher.

Die Expovina Primavera findet vom 31. März bis 7. April 2022 im Puls 5 in Zürich statt. (pd/cbe)