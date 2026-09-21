Not Nice: Wenn das Schlafzimmer im Zürcher HB steht

Publiziert am 21.09.2026

Das Immobilienportal Newhome hat letzte Woche im Zürcher Hauptbahnhof ein komplett eingerichtetes Wohn- und Schlafzimmer aufgestellt. Während der Rushhour verhielt sich ein Creator dort, als wäre der Bahnhof sein Zuhause: Er las Zeitung und trank Kaffee, während der Pendlerstrom weiterlief. Umgesetzt hat die Aktion die Agentur Not Nice, heisst es in einer Mitteilung.

Die Aktion war von der Botschaft «Zwischen zwei Zügen ist kein Zuhause. Finde deines auf Newhome» begleitet. Die Clips und Reaktionen von Creatorn, Passantinnen und Passanten wurden über verschiedene Accounts verbreitet.

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Aus der Aktion entstanden weitere Inhalte: ein Hero-Film, Creator-Reels, spontane Reaktionen, kurze Clips mit «absurden Momenten» und ein Behind-the-Scenes-Format. Damit verknüpft Newhome den Auftritt vor Ort mit mehreren digitalen Kanälen.

Silvio Frei, Head of Marketing & Communications bei Newhome.ch, erklärt in der Mitteilung, man wolle Aufmerksamkeit nicht nur über klassische Werbeflächen erzeugen, sondern über Situationen, die Menschen selbst erlebten und weitererzählten. Der Zürcher HB sei dafür ein geeigneter Ort, da sich dort täglich zahlreiche Menschen auf dem Weg von und nach Hause aufhielten.

Die Aktion ist Teil einer Kommunikationsstrategie, mit der das Portal seine regionale Ausrichtung stärken will. Das Unternehmen plant, einzelne Aktivierungen künftig verstärkt als Bausteine zu nutzen, die sich mit unterschiedlichen Creator-Perspektiven und Inhalten für mehrere Kanäle verlängern lassen. (pd/spo)