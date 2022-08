Barilla: Wenn ein Fan sein Idol trifft

Während der Pressekonferenz der US Open von 2017 wurde Roger Federer von dem jungen Fan und Nachwuchstennisspieler Izyan Ahmad, der seinen Fans als Zizou bekannt ist, herausgefordert. Zizou fragte, ob Roger so lange weiter Tennis spielen könne, bis er Zizou selbst alt genug sei, um gegen ihn anzutreten. Federer gab seinem jungen Fan daraufhin sein Wort und besiegelte jenes mit einem «Pinky Promise». Das Video mit der Aufzeichnung des Versprechens ging auf YouTube viral, schreibt Barilla in einer Medienmitteilung.

Heute, fünf Jahre später, hat Barilla Federers Versprechen wahr gemacht und Zizou «den besten Tag seines Lebens» geschenkt, indem sie ihm vorgaukelten, er sei zu Trainingszwecken nach Zürich gereist, während er in Wirklichkeit seinen Helden auf dem Platz treffen sollte. Für alle Beteiligten sei es keine leichte Aufgabe gewesen, Zizou den ganzen Weg von den USA nach Zürich in die Schweiz einfliegen zu lassen, ohne dass dieser herausfinden würde, was ihn tatsächlich in Zürich erwarten wird, heisst es in der Mitteilung. Es habe keinen Spielraum für Unachtsamkeit oder versehentliche Hinweise gegeben, denn das Ziel des geplanten Kurzfilms «The Promise» sei es gewesen, einen ehrlichen Moment voller Emotionen zwischen einem Spitzensportler und einem begeisterten, jungen Fan zu zeigen. Zizou habe folglich nicht gewusst, dass er Federer treffen würde, bis zu dem besonderen und aufrichtigen Moment des Zusammentreffens selbst.

An diesem besonderen Tag kommen sich Federer und Zizou bei einem Freundschaftsspiel und einem wohlverdienten Barilla-Pastaessen näher und unterhalten sich stundenlang über ihre Ambitionen und ihre gemeinsame Leidenschaft für das Tennis. Dieser menschliche und aufrichtige Aspekt des Austauschs über die Liebe zum Sport und die damit verbundenen Werte verdeutliche die Art und Weise, wie Barilla weltweit agiert und Produkte entwickelt, die von Menschen auf der ganzen Welt geliebt werden, schreibt das Lebensmittelunternehmen in der Mitteilung weiter.

Zizou ist derzeit die Nummer 1 in den USA in der Altersklasse unter 12 Jahren, sowohl im Tennis-Einzel als auch im -Doppel. Er trainiert an der John McEnroe Tennis Academy (JMTA) auf Randall's Island in New York City und ist Teil des USTA National Player Development Program. Ein junger, ehrgeiziger Spieler, von dem man in Zukunft wohl noch einiges hören wird.

Der vollständige Kurzfilm zu «The Promise» ist auf Youtube zu sehen und wird ab dem 8. August 2022 auf den sozialen Medien von Barilla in Europa und in den USA beworben. (pd/mj)