Für ‹Wir Sind Zukunft› gestaltet FS Parker die visuelle Umsetzung der neu erschaffenen, energieautarken ‹V.E.P.-Zone› beim Openair Frauenfeld und Openair Gampel. Die teilnehmenden Festivals wollen damit einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten und die Nutzung von fossilen Energien reduzieren, wie es in einer Mitteilung heisst.

FS Parker hat zusammen mit Aroma Schweiz und Black Frame Studios die Klimaschutz Kampagne ‹Greenfestivals› umgesetzt. Eine V.E.P. – Very Ecological Person lebt Festival-Feeling und geht bewusst mit Energie um. Zutritt zur V.E.P. Zone inklusive Festivalpass kann man gewinnen, wenn man ein kreatives Video einschickt, indem man aufzeigt, wie man das Klima schützt.

Im Zentrum des Erklärvideos rund um die V.E.P. Zone steht Gusti alias @jounggustav, Video Creator und Zürich’s TikTok-Star. Mit dem Statement ‹Mir sind de Afang, nöd de Schluss› motiviert er Generation Z dazu etwas für die Umwelt zu tun.

Mascha Schweizer, Junior Graphic Designer bei FS Parker ist laut Mitteilung begeistert: «Das Coole an der Kampagne ist, dass wir das Design vom V.E.P. völlig frei gestalten und umsetzen konnten. Wir sind mega stolz darauf, dass der Werbe-Clip am Festival so stark sichtbar sein wird.»

«Es ist grossartig, dass wir etwas kreieren durften, was Menschen nicht nur visuell anspricht, sondern sie auch dazu bewegt bewusster mit unserem Planeten umzugehen. Im V.E.P.-Projekt steckt viel Leidenschaft drinnen, denn wir wollen damit selbst unseren Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt leisten», wird Jan Espig, Graphic Designer und Illustrator bei FS Parker, in der Mitteilung zitiert.

Michaela Aerne, Beraterin und Project Managerin bei FS Parker freut sich laut Mitteilung über die Sinnhaftigkeit der Greenfestival Kampagne: «Unser gesamtes Projekt-Team zählt sich zur Generation Z und uns liegt die Zukunft des Planeten sehr am Herzen. Es hat uns sehr Spass gemacht für etwas zu schaffen, das Sinn macht.»

Verantwortlich bei FS Parker: Benjamin Franz (Creative Director), Michaela Aerne (Beratung / Project Manager), Jan Espig (Graphic Designer / Illustrator), Mascha Schweizer (Junior Graphic Designer), Jonas Bürgi (Senior Graphic Designer). (pd/mj)