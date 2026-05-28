ESE Agency: Wenn Fussball auf Western trifft

Pünktlich zur Fussball-WM in den USA hat Denner mit «The Socceritos» einen rund zwölfminütigen Kurzfilm veröffentlicht, der Nationalspielerin Ana Maria Marković, die Fussballer Granit Xhaka und Zeki Amdouni sowie Western-Legende Terence Hill in der Wüste vereint (persoenlich.com berichtete). Die Idee stammt von Manifesto-Director Reto Salimbeni, der auch Regie führte.
ESE Agency begleitet das Projekt als Campaigning-Agentur – und sorgt dafür, dass der Film – wie es die Agentur formuliert – «weit über die TV-Geräte hinaus für Gesprächsstoff sorgt».
Das Herzstück der Kampagne ist ein Megaposter bei der Zürcher Hardbrücke, das ab dem 15. Juni während der gesamten WM präsent sein wird. Flankiert wird es von Social-Media-Assets, die den Cast in Challenges, Interviews und Entertainment-Content zeigen.
Ebenso gibt es Point-of-Sale-Material: Tragtaschen, lebensechte Papp-Aufsteller und Inserate – alles in Italo- beziehungsweise Fussballo-Western-Optik gehalten.
Credits
Verantwortlich bei Denner: Raphael Werner, René Emmerich, Lorena Frank, Laura Kovac, Ebba Gregor, Sara Zanon; verantwortlich bei ESE Agency: Elia Binelli, Severin Gamper (Konzept), Tamila Ineichen, Ian Weber, Mirco Hunziker, Yannick Studer, Noah Rakic, Adrian Rupp, Jan Lüthi, Geena Gugolz (Produktion); verantwortlich bei Manifesto Films: Reto Salimbeni (Director / Exec. Producer), Shannon Mildon (Head Producer), Michelle Bucher (Producer), Tilman Cluss (Post Producer / Editor); externe Partner: Nina Rolle (JBW Media AG / Media).