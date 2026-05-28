ESE Agency: Wenn Fussball auf Western trifft

Publiziert am 28.05.2026

Pünktlich zur Fussball-WM in den USA hat Denner mit «The Socceritos» einen rund zwölfminütigen Kurzfilm veröffentlicht, der Nationalspielerin Ana Maria Marković, die Fussballer Granit Xhaka und Zeki Amdouni sowie Western-Legende Terence Hill in der Wüste vereint (persoenlich.com berichtete). Die Idee stammt von Manifesto-Director Reto Salimbeni, der auch Regie führte.



ESE Agency begleitet das Projekt als Campaigning-Agentur – und sorgt dafür, dass der Film – wie es die Agentur formuliert – «weit über die TV-Geräte hinaus für Gesprächsstoff sorgt».

Das Herzstück der Kampagne ist ein Megaposter bei der Zürcher Hardbrücke, das ab dem 15. Juni während der gesamten WM präsent sein wird. Flankiert wird es von Social-Media-Assets, die den Cast in Challenges, Interviews und Entertainment-Content zeigen.



Ebenso gibt es Point-of-Sale-Material: Tragtaschen, lebensechte Papp-Aufsteller und Inserate – alles in Italo- beziehungsweise Fussballo-Western-Optik gehalten.

Zudem produzierte ESE Agency ein Making-of, das die Zusammenarbeit zwischen den Fussballstars und Terence Hill dokumentiert. Die Premierenkommunikation entstand in Zusammenarbeit mit dem Zurich Film Festival und Blick.

«Es war uns natürlich eine Ehre, mit solchen Idolen zusammenarbeiten zu dürfen», wird Elia Binelli, Managing Director von ESE Agency, zitiert. «Wir freuen uns, den Streifen von Manifesto Films auch über die TV-Screens hinaus filmreif inszenieren zu dürfen und die Story an jedem Touchpoint der User Journey spürbar zu machen.»

Raphael Werner, Markom-Leiter von Denner, sieht im Film zugleich den Auftakt zum WM-Fieber: «Wir wünschen allen Fussball- und Westernfans viel Spass und packende Fussballmomente mit den ‹Socceritos›.»

ESE Agency arbeitet seit mehreren Jahren mit dem Schweizer Discounter zusammen. Zu den jüngsten Projekten zählen die viral gegangene Kampagne rund um den «Lidl-Herzklau», eine Oster-Kampagne sowie die Inszenierung des Eishockey-Nati-Sponsorings. Den Film gibt es gratis auf allen Kanälen von Denner zu streamen. (pd/cbe)